Neo arrivato in casa Sassuolo, Walid Cheddira ha già portato a casa la prima soddisfazione personale, segnando una rete all'Inter a San Siro, al netto della sconfitta finale. A parlare del giocatore di proprietà del Napoli ma in prestito al club emiliano è l'agente Bruno Di Napoli a TuttoMercatoWeb.com.

Come lo ha sentito dopo il gol contro l'Inter?

"Fare gol a San Siro è una bella soddisfazione anche se non è servito purtroppo a portare punti. Siamo contenti comunque di come ha iniziato a livello personale Walid, anche se è solo l'inizio. Il ragazzo si è presentato nel migliore dei modi. Al di là del gol, anche con la Lazio è entrato con lo spirito giusto. Ha trovato un ambiente che lo ha accolto benissimo, l'allenatore ha detto di apprezzarlo sia come giocatore che come ragazzo. Walid lo conosco, è una garanzia da questo punto di vista".