L'ex calciatore e allenatore Angelo Gregucci ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Serie A e non solo in un’intervista a News.Superscommesse.it. Nell’estratto che segue le sue parole sulla lotta scudetto, in cui indica l’Inter come diretta antagonista del Napoli campione d’Italia.

Conte sta facendo un lavoro sontuoso a Napoli: quanto vede possibile l’idea di bissare lo scudetto della passata stagione? E quale può essere la concorrente più agguerrita nella lotta per il titolo?

“Suppongo l’Inter, da come i narratori di calcio la davano tutti favorita l’anno scorso. Ora che è cambiata pochissimo, gli stessi narratori raccontano che non è più all’altezza. Invece ha un ottimo organico, ha le spalle grosse per superare le delusioni delle finali di Champions e degli scudetti persi in malo modo. Per me è l’Inter la più accreditata avversaria del Napoli. I partenopei sono molto forti, ma hanno una controindicazione da pennarello rosso. È vero che hanno investito quasi 200 milioni, ma ora devono fare il salto di maturità che permetta loro di essere competitivi 3 volte alla settimana. Conte è un allenatore da fantastici risultati a settimana pulita, ora anche lui può però dimostrare di poter passare dall’essere considerato un grande tecnico a grandissimo mister”.