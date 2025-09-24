Il prossimo impegno dell'Inter sarà quello di sabato alle 20.45 in casa del Cagliari. La sfida in casa dei sardi sarà valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A

Oltre che sulla piattaforma Dazn, il match sarà visibile in co-esclusiva anche sui canali di Sky Sport e conseguentemente su Sky Go e Now Tv per i dispositivi mobili abilitati.

Data: Mer 24 settembre 2025 alle 12:29
Autore: FcInterNews Redazione
