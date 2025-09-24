Il prossimo impegno dell'Inter sarà quello di sabato alle 20.45 in casa del Cagliari. La sfida in casa dei sardi sarà valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Oltre che sulla piattaforma Dazn, il match sarà visibile in co-esclusiva anche sui canali di Sky Sport e conseguentemente su Sky Go e Now Tv per i dispositivi mobili abilitati.