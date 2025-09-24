La Repubblica torna sulla questione San Siro, specificando come il tempismo con cui Milan e Inter hanno annunciato di aver affidato il progetto a David Foster e Manica non è causale: da domani, infatti, si riunisce il Consiglio Comunale e le squadre sono in pressing.

Chiaramente l'avvio del percorso di progettazione è subordinato all'acquisto del Meazza e delle aree intorno. Il dibattito in aula comincerà domani. Servono 25 voti a favore e la maggioranza ne ha 23. Indecisi la consigliera del Pd, Monica Romano (che va verso il sì) e il capogruppo della lista Sala, Marco Fumagalli. Il centrodestra oscilla tra il no e l'astensione, ma le riserve non si dovrebbero sciogliere prima del dibattito.