"Contava passare il turno". Così Fabio Pisacane commenta il 4-1 del suo Cagliari sul Frosinone in Coppa Italia. Il tecnico rossoblu - come riportato dal Corriere dello Sport - si è anche già proiettato alla sfida con l'Inter di sabato prossimo.

"Rispetto a Lecce c’erano dieci giocatori nuovi - ha detto Pisacane -. Non mi è piaciuto vedere il Frosinone nel nostro primo terzo di campo. Eravamo lunghi e con poca fame di far scoppiare la palla. Ma la colpa è della squadra e non solo dei difensori. Il gol dopo un 1’? Nessuno ha staccato la spina. Hanno faticato alcuni elementi per condizione e distanze".