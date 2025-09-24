Centrato l'obiettivo ottavi di Coppa Italia, per il Cagliari è tempo di tornare a pensare al campionato e alla sfida contro l'Inter, in programma sabato sera all'Unipol Domus. Nei prossimi giorni Pisacane dovrà valutare le condizioni dei giocatori acciaccati e infortunati a partire da Gabriele Zappa, uscito in anticipo nel match contro il Frosinone per un fastidio al retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni restano da monitorare e la presenza contro i nerazzurri è in forte dubbio, riferisce L'Unione Sarda.

Zito Luvumbo spera invece di poter rientrare in gruppo entro la rifinitura di venerdì: se non dovesse recuperare per sabato, allora la speranza dei rossoblu è di averlo di nuovo a disposizione per il match contro l'Udinese.