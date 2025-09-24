L'Inter lavora intensamente ad Appiano Gentile, in una settimana sgombra di impegni che conduce al match dell'Unipol Domus contro il Cagliari, in programma sabato sera alle 20.45. L'allenamento odierno si è svolto al mattino: l'intenzione di Cristian Chivu è di approfittare della 'libertà' dagli impegni infrasettimanali per far ritrovare una condizione fisica ottimale ai giocatori che appaiono fuori forma.

In questo discorso rientra soprattutto Lautaro Martinez, in panchina contro l'Ajax e in campo per una parte di gara contro il Sassuolo a causa di un problema alla schiena: l'obiettivo dello staff nerazzurro - riferisce Sky Sport - è far tornare il Toro titolare e in forma per la trasferta in Sardegna, con la speranza che possa anche ritrovare la via del gol.