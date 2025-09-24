Gian Gaetano Bellavia, commercialista milanese ed esperto di diritto penale dell'economia con un passato da Responsabile Antiriciclaggio dell’Ordine dei Commercialisti di Milano e componente della Commissione Nazionale Antiriciclaggio, parla a Tuttosport della possibile cessione di San Siro a Inter e Milan. "Lo stadio altro non è che lo specchio della nostra società: quello che conta sono solo i soldi - dice Bellavia - Non si sa a chi si sta vendendo un bene pubblico. Un fondo di investimento cosiddetto di Private equity, cioè di capitale privato, è un contenitore, una scatola. Nei fondi che controllano i due club si fa riferimento a fondi pensione, fondi comuni di investimento e altri investitori istituzionali. Vuol dire che ci può essere di tutto. In Italia abbiamo una normativa antiriciclaggio molto stringente, in base alla quale va verificata l’origine dei soldi. Gli americani, come tutti oggi possono riscontrare, fanno quello che gli pare e soprattutto sono molto esperti nei paradisi fiscali e dell’anonimato, tipo le Cayman. Non sapremo mai cosa c’è dentro questi fondi, né da dove arrivino questi soldi".
"Se le due squadre controllano una società, e a monte delle due società ci sono decine di società offshore, parliamo del nulla - prosegue Bellavia -. Possono annacquare qualsiasi operazione. È chiaro che non è un’operazione trasparente. Il bene pubblico verrà venduto a chissà chi, che ne farà chissà che cosa, nonostante le promesse di far partecipare alle eventuali plusvalenze. Il tema non sono ovviamente solo Inter e Milan. Quasi tutte le società, con poche eccezioni, sono di proprietà dei fondi esteri e questo è un problema di trasparenza".
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:29 Cagliari-Inter sabato alle 20.45: ecco dove vedere la sfida di campionato
- 12:15 L'Unione Sarda - Cagliari, Zappa da valutare: è in forte dubbio per l'Inter. Luvumbo punta al rientro in gruppo
- 12:00 Che EFFETTO sta avendo il MERCATO? AKANJI e SUCIC top, ecco HENRIQUE. Quando DIOUF? PIO e BONNY...
- 11:45 La Russa: "San Siro: bisognerebbe distinguere due aspetti. E non abbattere il Meazza"
- 11:30 Bellinazzo: "San Siro? Il no a Inter e Milan sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana"
- 11:16 Lucescu: "L'Inter può riprendersi alla grande. Chivu intelligente, non ha nessuno contro e non è scontato"
- 11:02 San Siro, Comitato Sì Meazza ancora contrario alla vendita: "Così i club risparmiano 67 milioni"
- 10:48 Cagliari, Pisacane dopo il Frosinone: "Non mi è piaciuta una cosa. E la colpa è..."
- 10:34 Collina in visita al VAR Center di Lissone: "Complimenti alla Lega Serie A. Orgoglioso di rappresentare l'Italia"
- 10:20 La Repubblica - San Siro, da domani si vota: come sta andando la "conta" tra i consiglieri
- 10:06 Corsera - San Siro affidato a Foster, un segnale: da Wembley a Apple Park, ecco i grandi progetti dell'archistar
- 09:52 Condò: "Cambio di filosofia sui difensori: c'è un dato sull'Inter che lo dimostra"
- 09:38 Avv. Bellavia: "San Siro? Il problema sono i fondi: Si vende il bene pubblico a non si sa chi"
- 09:24 Pastorello: "Scudetto? Napoli rosa completa e profonda: è favorito anche senza Lukaku"
- 09:10 Pagliuca e il tifo per l'Aston Villa: "Ma con l'Inter a Birmingham nel 1994..."
- 08:56 Giovedì l'U23 di Vecchi in campo: a Monza arriva la Triestina. Scelta la squadra arbitrale
- 08:42 CdS - Da "caso" a risorsa: finalmente Luis Henrique. Ecco perché è stato scelto dall'Inter in estate. E anche per Diouf...
- 08:28 GdS - Inter unita: ad Appiano il patto per la risalita. Costante la presenza della dirigenza
- 08:14 CdS - Lautaro torna titolare: Cagliari vittima preferita. La sosta lo ha danneggiato
- 08:00 Stramaccioni: "L'Inter deve lavorare su un aspetto se vuole rimontare. I nuovi? Solo due sono già all'altezza"
- 00:00 Qualche buona notizia e un problema da risolvere
- 23:47 Cagliari, Mazzitelli: "La vittoria è il modo migliore per arrivare alla sfida di sabato. Ecco come va affrontata l'Inter"
- 23:33 Ursino: "L'anti-Napoli è l'Inter. Chivu? Vale 10 come uomo, da allenatore può stare ad alti livelli"
- 23:25 Roma Women, Rossettini: "Tenevamo a vincere questa partita. Juve-Inter? Non so come andrà, pensiamo a noi"
- 23:15 Coppa Italia, il Milan stende il Lecce per 3-0 e si prende l'ottavo di finale con la Lazio
- 23:05 Carabao Cup, Liverpool agli ottavi col brivido: 2-1 al Southampton. Ma Leoni va ko, fuori in barella
- 22:51 Serie A Women's Cup, Roma prima finalista: 3-0 alla Lazio. Ora la sfida a Inter o Juve
- 22:37 Sanchez torna in Spagna, LaPorta lo riaccoglie con un messaggio: "Ti auguro ogni successo"
- 22:22 Egonu: "Mi piacerebbe incontrare il capitano della mia Inter, Lautaro. Ecco cosa vorrei chiedergli"
- 22:08 Lo Slavia Praga batte il Brozany con un gol per tempo: 2-0 e qualificazione in coppa
- 21:52 Juventus Women, Canzi: "Inter squadra organizzata e pragmatica. Sarà una partita difficile"
- 21:38 Roma, Gasperini presenta la sfida col Nizza e su Dybala annuncia: "Non lo riavremo prima dell'Inter"
- 21:24 L'ONU si rivolge a UEFA e FIFA chiedendo l'esclusione di Israele: "Lo sport non chiuda gli occhi"
- 21:10 Condò sicuro: "Inter, con Fabregas sarebbe stata rivoluzione. Però Chivu ha tutta la mia stima"
- 20:55 Cagliari, Pisacane: "Ho cercato di far ruotare un po' tutti, se avessi cambiato di più avrei fatto un danno al gruppo"
- 20:41 Scaroni: "Affidati a Foster-Manica per uno stadio fantastico per Inter, Milan e per Milano. Fiducia nel Comune"
- 20:27 Coppa Italia, Zaniolo e Miller lanciano l'Udinese: Palermo sconfitto 2-1. Agli ottavi la sfida contro la Juventus
- 20:13 GdS - Da Akanji a Sucic e Bonny: Chivu inizia a lanciare i nuovi. All'appello manca solo Diouf, ma il romeno ha un piano
- 19:58 Rocchi 'ammonisce' Tudor: "Sui casi di Verona ha ragione, ma non esageriamo con le parole"
- 19:44 Benatia si gode i nuovi arrivati e applaude Pavard: "Sembra che sia all'OM da quattro anni"
- 19:30 GdS - Accordo con Foster e MANICA, tutto dipende dal Consiglio. In caso di no Inter con il Milan a San Donato?
- 19:15 Il Cagliari aspetta l'Inter e schiaccia il Frosinone in Coppa Italia: poker rossoblu e qualificazione agli ottavi
- 19:00 Rivivi la diretta! NUOVO STADIO, accelerata di INTER e MILAN: ecco come sarà. MILANO RISCHIA: lunedì GIORNO CHIAVE
- 18:53 Collovati: "All'Inter tutti vogliono costruire la manovra. Però ci si dimentica di difendere"
- 18:39 Sensini critico: "L'Udinese non aveva lasciato il dominio del gioco all'Inter come fatto col Milan"
- 18:25 Prandelli: "Il Como può diventare il Parma degli anni '90. La permanenza di Fabregas è un segnale perché..."
- 18:10 Caressa su Pio Esposito: "Avesse segnato in rovesciata parleremmo di Lewandowski, serve calma"
- 17:56 Cobolli Gigli: "Napoli più avanti dell'Inter, anche se ho molta stima di Marotta. Il gioco non è convincente"
- 17:41 "Non sono Figo, ma ce l'ho Grosso"...
- 17:27 Braida: "Il Napoli resta favorito, Ma Juventus, Milan e Inter non staranno a guardare"
- 17:12 Serie C, Luka Topalovic inserito nella Top 11 della quinta giornata di campionato
- 16:58 L'Under 21 a Pio Esposito va stretta. Parola del CT Baldini: "È bravo, deve andare nella squadra maggiore"
- 16:44 Martina: "Caprile all'Inter? Ha dimostrato di essere ad un alto livello. Svilar forse il miglior portiere in A"
- 16:29 Spinaccè: "Soddisfazione enorme per il primo gol tra i professionisti. Mi ispiro a Thuram, è una punta fenomenale"
- 16:15 Giudice sportivo - Sarri perde due giocatori per squalifica. Inter, prime sanzioni per Calhanoglu e Dimarco
- 16:04 UFFICIALE - Nuovo San Siro, Inter e Milan annunciano l'accordo con Foster+Partners e MANICA. I dettagli
- 16:00 Carnevali: "Non impressionato né dal Napoli né dall'Inter, ma è presto. E domenica c'era un mezzo rigore..."
- 15:46 Sommer terzo al 'Trofeo Yashin': "Portiere tra i più affidabili d'Europa. All'Inter stagione (quasi) di successo"
- 15:32 Gravina: "Non giocare contro Israele sarebbe un errore. La responsabilità politica non spetta allo sport"
- 15:17 OM, De Zerbi: "Il PSG gioca un calcio diverso, sta segnando un'epoca come il Milan di Sacchi o il Barça di Guardiola"
- 15:03 Trevisani: "Su Pio Esposito c'è un discorso figlio della faziosità: è pippa o fenomeno qualsiasi cosa faccia"
- 14:49 Sassuolo, Grosso torna sulla sconfitta di San Siro: "Ci porteremo dietro la prestazione fatta"
- 14:35 Conto salato per l'attaccante della Pergolettese Corti: tre turni di stop per la gomitata a Stante
- 14:21 Vendita San Siro, Scavuzzo: "Stiamo dando l'immagine di una Milano che mette in discussione gli investimenti"
- 14:07 Hernanes: "L'Inter gioca il miglior calcio d'Italia, ma spesso i giocatori cadono 'in tentazione' ricercando la bellezza"
- 13:52 Pergolettese, Aidoo: "Emozionante ritrovare i miei compagni dell'Inter U23, ma è arrivata una sconfitta"
- 13:38 Ascolti DAZN, quasi un milione per Inter-Sassuolo: dati in aumento rispetto a due stagioni fa
- 13:23 Nuovo San Siro, il 29 settembre il verdetto definitivo. La maggioranza di Sala studia una strategia per il quorum
- 13:10 Definiti gli orari della seconda giornata della Serie A Women: Fiorentina-Inter su RaiSport
- 12:55 Il Giorno - San Siro bocciato su tutti i fronti: impietosa la valutazione UEFA, non superati 11 dei 22 requisiti