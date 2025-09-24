"Il fascino dell’Aston Villa lo scopro nel 1981: le maglie con quei colori, il calcio inglese, la volata contro l’Ipswich che lo porta a vincere la Premier. Alcune tv private, a Bologna, facevano vedere spezzoni di “football”: partite, gol, atmosfera da brividi. In due anni quell’Aston Villa ha vinto anche la Coppa dei Campioni, contro il Bayern nell’82. Dopo il Bologna è la squadra per la quale tifo". Lo dice Gianluca Pagliuca, storico portiere anche dell'Inter e ovviamente della Nazionale azzurra. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport sulla passione per i Villans.

Lei si é fatto anche un tatuaggio, braccio destro.

"Una scommessa vinta con mio figlio Mattia: “Se vince lo spareggio col Derby County e va in Premier, mi faccio il tattoo”. E lui: “Seeee”. Fatto quasi subito".

Contro l’Aston Villa ci giocò, maglia Inter.

"Nel ‘94, il Villa Park non era ancora stato ristrutturato. Ci tenevo a vincere. A Milano vincemmo uno a zero con gol di Bergkamp, a Birmingham uscimmo ai rigori. Uno lo parai ma Fontolino (Fontolan, ndr) e Ruben Sosa li sbagliarono".

Ha sfiorato il trasferimento in Inghilterra: proprio lì.

"Una volta uscito dall’Inter ricevetti una chiamata. Mi volevano. Ero tentato. Molto. Poi scelsi Bologna".

Non hanno ancora vinto: la preoccupa per domani?

"Forse sono un po’ meno forti dell’anno scorso. In Champions reggemmo bene col Bologna per un tempo, poi vennero fuori loro. È una buona squadra ma un anno fa aveva una panca più profonda".