"Il più grande rammarico che ci portiamo è aver preso gol a fine primo tempo perché stavamo facendo una buona gara. Sicuramente quello ci ha un po’ demoralizzato, anche se è sbagliato dirlo ma è la verità", ha detto Nicolò Rovella a Sportmediaset nell'immediato post gara di Inter-Lazio valsa l'eliminazione dalla Coppa Italia.



C'è un po' di polemica sul gol di Arnautovic.

"Non l’ho rivisto, dico la verità, dopo magari vado a rivederlo. Ma al momento non l’ho ancora visto".

Quanto pesa l’assenza del terminale offensivo?

"Secondo me abbiamo fatto tutta la partita bene, non solo i primi minuti. Abbiamo fatto una buonissima partita, ci è mancato solo il gol e quello ci avrebbe cambiato la gara. Dobbiamo sicuramente alzare il livello per questo finale di stagione, dobbiamo farlo tutti quanti. C’è da lavorare in settimana ed essere pronti per il Milan".

Quanto sarà difficile la trasferta in casa del Milan?

"Ogni partita è importante, giochiamo da inizio anno per vincere ogni gara. Siamo anche noi una squadra forte e lo sappiamo anche se magari ultimamente c’è stato qualche risultato che non ci ha dato fiducia e dobbiamo ripartire già domenica, pensando di poter andare ovunque e vincere ovunque".