Finisce ai quarti di finale l'avventura in Coppa Italia della Lazio, eliminata per mano dell'Inter. Un 2-0 firmato Arnautovic-Calhanoglu che Marco Baroni, allenatore dei biancocelesti, commenta così in conferenza stampa: "Pochi tiri in porta? Quando si parla di numeri, dico che abbiamo fatto 16 tiri totali e 6 in porta. La squadra ha prodotto, ma c'è un problema: l'Inter ha passato il turno e noi no. Siamo dispiaciuti, ma la squadra nella produzione offensiva ha fatto. Dobbiamo fare meglio, lavoreremo con energia per migliorare. A testa bassa".

Quali sono gli obiettivi della Lazio?

"La pressione noi la vogliamo, è la nostra linfa. La società detta gli obiettivi, noi abbiamo cambiato tanto ma vogliamo competere. Siamo tremendamente addolorati perché è andata avanti l'Inter. Ben vengano le pressioni di partite importanti, noi non andremo mai a cercare alibi da questo punto di vista".

L'opinione sulla direzione arbitrale. C'era fuorigioco di De Vrij sul gol di Arnautovic.

"Non lo commento, mi spiace che non venga analizzato dal VAR. Non voglio andare oltre perché non l'ho visto. Non perdo energie su ciò che non posso controllare. Noi andiamo avanti con il nostro stile e la nostra identità, non molliamo di un millimetro".

L'Europa League è prioritaria rispetto al campionato?

"No, scusate. Voi sapete da dove arrivo, io batto la testa nel muro tutti i giorni per questi obiettivi. Sono contento di essere in corsa, non abbasso l'asticella".

Romagnoli come sta?

"Aveva un problema muscolare, non ho voluto correre rischi. Mi ha detto come stava e non l'ho fatto rientrare. Siamo arrivati qui con delle rotazioni, dobbiamo per forza fare questo con la rosa che abbiamo".

Punto infortunati e la prestazione di Pellegrini.

"Su Pellegrini ho già detto, quando è stato fuori Hysaj non è che ne parlavamo tutti i giorni. Ho dovuto fare delle scelte, in funzione di tante cose che non sono comprensibili da fuori. Vecino è molto vicino al rientro, adesso vediamo se posso portarlo in panchina contro il Milan. Dele non riusciamo a recuperarlo, di Patric deve parlare il medico e la società".

