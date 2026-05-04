Il Barcellona è l'unica squadra per la quale Alessandro Bastoni sarebbe pronto a lasciare l'Inter. Il difensore italiano aspetta un'offerta dal Barça per i nerazzurri e, una volta arrivata, spera di potersi sedere a un tavolo con la dirigenza dell'Inter per chiedere la cessione: a riportarlo è il Mundo Deportivo che offre un nuovo aggiornamento sulla possibile operazione per l'estate, anche nonostante le dichiarazioni delle ultime ore da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio. Dalle colonne del quotidiano iberico viene sottolineato il fatto che all'interno del club catalano sostengono di avere altre priorità, in primis quelle relative al nuovo attaccante. Per quanto riguarda Bastoni, fonti interne alla dirigenza Culé insistono anche sul fatto che il suo prezzo sia un ostacolo. In Italia si parla di una valutazione di 70 milioni di euro, mentre fonti vicine al giocatore ritengono che potrebbe essere ceduto per circa 50 milioni.

Bastoni sente di aver completato il suo ciclo all'Inter dopo aver vinto il terzo Scudetto; per questo motivo, ha già accettato l'offerta personale già ricevuta dal Barça fino al 203, come riportato dallo stesso quotidiano. Il Barça ha iniziato a lavorare al suo ingaggio a gennaio, anche se nelle ultime settimane l'operazione sembra essersi raffreddata. A quanto pare, dal Barcellona si attende l'incontro tra Hansi Flick e Deco per finalizzare il trasferimento. Questo è un punto importante anche per lo stesso Bastoni, poiché il difensore centrale ha bisogno di sapere di avere la piena fiducia di Hansi e di essere un giocatore scelto dall'allenatore, non solo da Deco. Bastoni continuerà ad aspettare il Barça, ma senza disperare. Sogna ancora di indossare la maglia blaugrana, ma è contento di giocare in un grande club come l'Inter e non se ne andrà finché non ci sarà un impegno sia da parte del direttore sportivo che dell'allenatore.