Dopo la seconda sconfitta consecutiva per il Milan, andato ko anche ieri con lo Spezia in campionato, arriva una buona notizia per Stefano Pioli che recupera, seppur parzialmente, Rafa Leao. Secondo le ultime notizie riferite da Sky Sport il portoghese è tornato in gruppo, svolgendo buona parte dell'allenamento mattutino con il resto dei compagni, eccezion fatta per la partitella finale. Aumentano dunque le possibilità di un rientro per il derby di ritorno, in programma per martedì. Lavoro personalizzato invece per gli altri infortunati di Milanello, ovvero Messias e Krunic.