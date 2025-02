Dopo il gol all'Olimpico contro la Roma, Patrizio Masini si prepara anche a calcare il prato di San Siro con il suo Genoa. Intervistato da Sky Sport, il centrocampista rossoblu si proietta alla sfida contro l'Inter di domani sera a San Siro: "Dopo l'Olimpico, penso che San Siro sia un altro degli stadi iconici d'Italia. Non vedo l'ora. Sicuramente sarà una partita molto difficile, lo sappiamo. Cercheremo di toglierci altre soddisfazioni"

Il classe 2001 ha un sogno per la notte di San Siro? "Non lo dico, lo tengo per me - replica Masini -. Ma dobbiamo fare una partita molto importante perché giochiamo contro uno degli avversari più forti d'Europa".