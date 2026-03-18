Non basta il gol di Zouin all’Inter U20 di Benny Carbone contro il Benfica: i nerazzurrini salutano ancora la Youth League ai quarti di finale. A margine del 2-3 che consegna la semifinale alla squadra portoghese, l’allenatore interista commenta con dispiacere l’addio all’Europa ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui l’inviato di FcInternews.it. Di seguito il video completo con tutte le dichiarazioni.

FcIN - Può aggiungere qualcosa sul cammino europeo, nel senso che ci sono state tante esperienze, tante partite come quella di Colonia, come quella col Betis... cosa si porta via la squadra e anche lei come allenatore da questo percorso?

"Hai perfettamente ragione, tutte queste partite che abbiamo fatte con culture diverse, con metodologie diverse, con squadre forti... Per esempio a Colonia siamo andati a giocare con 50.000 persone e siamo usciti da quel campo lì, non solo con il risultato, ma anche con una prestazione maiuscola. Siamo andati lì con grande personalità, giocando a calcio fino all'ultimo minuto. E poi giocare con una squadra che secondo me si era molto più forte sotto l'aspetto del palleggio, sotto l'aspetto proprio del gioco di squadra. Erano molto più sgamati, erano molto più forti a livello individuale ma credo che fino ad oggi la squadra ha giocato veramente con squadre importanti, con squadre forti. Quindi ci portiamo dietro il fatto che in ogni partita c'è stato qualcosa, i ragazzi sono cresciuti, sono maturati, hanno dimostrato di poter competere con qualsiasi tipo di avversario e questo gli deve dare ancora più forza per cercare appunto di fare un finale di campionato importante che è quello, innanzitutto, arrivare ai play-off e poi vedere com'è andata alla fine".