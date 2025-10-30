E' ovviamente nero l'umore in casa Fiorentina dopo l'avvio di campionato peggiore della storia, certificato ieri sera dalla netta sconfitta contro l'Inter. Un 3-0 dopo il quale Daniele Pradè si è espresso così parlando ai microfoni ufficiali del club: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, è stata una partita tosta contro una squadra fortissima - le parole del ds viola -. L'Inter l'ha sbloccata con una prodezza balistica (di Calhanoglu, ndr), un altro gol stupendo... Non era questa la partita che ci doveva far cambiare rotta, adesso domenica è vita o morte. Lo deve capire tutto l'ambiente, dobbiamo metterci il coltello tra i denti e combattere".