"Non è che si poteva fare di più, non ci siamo riusciti". Esordisce così Stefano Pioli a Sky Sport dopo il ko della sua Fiorentina contro l'Inter: "L'Inter nel secondo tempo ha alzato il ritmo, noi abbiamo fatto fatica a reggere. Loro sono molto forti, ma potevamo fare qualcosa in più nel primo gol subito. Dopo è stata ancora più difficile", dice il tecnico viola.

Quanto diventa importante col Lecce per il tuo futuro?

"Non penso al mio futuro, ma a migliorare la classifica. Contro Lecce e Genoa sono gare molto importanti, vogliamo vincere perché non ci siamo ancora riusciti".

Oggi forse potevi sfruttare un po' di più gli esterni. Ci hai pensato?

"Volevamo attaccare sugli esterni perché loro spingono tanto ma noi possiamo sorprendere, però hanno fatto una pressione forte per tutta la gara e noi abbiamo palleggiato poco. Quando porti avversari con questa qualità vicino all'area, corri rischi. L'intenzione era di fare una fase difensiva compatta: l'abbiamo fatto bene al primo tempo, nel secondo hanno alzato il ritmo e sono stati bravi a colpirci in situazioni in cui non ci siamo riusciti a chiudere".

Stai ancora cercando la chiave giusta per il centrocampo?

"Mi fido di loro, oggi ho scelto un centrocampo di sostanza e di peso perché sapevo che dovevamo correre tanto. Oggi sarebbe stato difficile palleggiare. Se non abbiamo vinto nessuna delle nove gare di campionato vuol dire che abbiamo delle problematiche, stiamo cercando si risolverle. Non è una scusante per la classifica, abbiamo incontrato tutte le squadre che stanno davanti tranne Atalanta e Lazio. Ora dobbiamo fare bene le prossime per poi migliorare le cose tecnico tattiche. Non è vero che non siamo stati cattivi e aggressivi, ma stasera abbiamo giocato contro una squadra dal tasso tecnico che ci ha creato difficoltà. Abbiamo fatto bene per un'ora, poi non abbiamo avuto la reazione per rimettere in gioco la partita".