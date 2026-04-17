Juan Rodriguez è il giocatore chiamato a presentarsi ai microfoni di Sky Sport sul lato Cagliari per parlare della gara di questa sera contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “Dobbiamo ottenere punti, la cosa più importante è questa. L’ideale sarebbe vincere, però dobbiamo giocarcela per la salvezza. Abbiamo vissuto un momento difficile come squadra, ma ne siamo usciti tutti insieme e questo ci ha aiutati nell’ottenere un risultato importante con la Cremonese. Se ci salveremo? È quello che vogliamo. Puntiamo a rimanere in Serie A, per questo cercheremo di giocare le prossime partite nel migliore dei modi, a partire da stasera”.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 17 aprile 2026 alle 20:12
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.