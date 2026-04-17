Juan Rodriguez è il giocatore chiamato a presentarsi ai microfoni di Sky Sport sul lato Cagliari per parlare della gara di questa sera contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni: “Dobbiamo ottenere punti, la cosa più importante è questa. L’ideale sarebbe vincere, però dobbiamo giocarcela per la salvezza. Abbiamo vissuto un momento difficile come squadra, ma ne siamo usciti tutti insieme e questo ci ha aiutati nell’ottenere un risultato importante con la Cremonese. Se ci salveremo? È quello che vogliamo. Puntiamo a rimanere in Serie A, per questo cercheremo di giocare le prossime partite nel migliore dei modi, a partire da stasera”.