Anche Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria interista contro il Cagliari: "Con Borrelli una grande lotta ma fa parte del calcio. Questa è stata una vittoria molto importante, vogliamo vincere ogni partita per avvicinarci al nostro obiettivo. L'anno scorso abbiamo fatto un'ottima stagione senza però vincere niente. Nonostante l'ottima stagione ci siamo rimasti male perché alla fine conta vincere i trofei e ci siamo resi conto che dovevamo alzare il livello e fare ancora di più. Quest'anno si vede che la squadra è unita e cerchiamo di raggiungere l'obiettivo. Chivu capisce sempre le coordinate per migliorare. Oggi dovevamo alzare i ritmi nel secondo tempo cambiando alcune posizioni. Siamo stati più bravi e veloci a trovare gli spazi. L'abbiamo gestita bene".

Sulla prossima stagione, De Vrij ha detto: "Prima di tutto cerco di finire al meglio questa stagione, sono in scadenza ma non è ancora deciso nulla. Ci sarà tempo".