Questa sera, alle 18, Zinedine Zidane svelerà i convocati della Francia per gli impegni di Nations League contro Italia e Turchia, in programma il 12 e 15 novembre. A poche ore dalla comunicazione ufficiale della lista definitiva da parre del ct dei Bleus, cresce la curiosità, soprattutto per quello che riguarda il reparto d'attacco. Detto delle conferme scontate di Michael Olise, Désiré Doué e Bradley Barcola, a cui si aggiunge l'atteso rientro di Kylian Mbappé, resta da capire come Zizou intenderà completare la batteria degli offensivi, anche alla luce delle assenze di Ousmane Dembélé ed Esteban Lepaul. Secondo RMC Sport, sono diversi i giocatori in lizza per una chiamata per occupare gli ultimi due posti liberi: Marcus Thuram, Mathys Tel, Junior Kroupi e Florian Thauvin.
"Tra i pretendenti, Marcus Thuram presenta un profilo interessante - si legge sul portale francese -. L'attaccante dell'Inter sta ritrovando gradualmente la forma migliore, inanellando prestazioni convincenti. La sua potenza, la capacità di attaccare la profondità e l'esperienza internazionale giocano a suo favore. Conosce bene la nazionale francese e rappresenta un'opzione in più nel reparto offensivo".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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