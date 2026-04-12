L’esterno nerazzurro Denzel Dumfries presenta così a Inter TV il match di stasera contro il Como: “Tutte le gare sono difficili, abbiamo lavorato bene e stasera vogliamo vincere. Abbiamo visto il risultato tra Parma e Napoli ovviamente, ma per noi non cambia niente. Bisogna vincere. Dobbiamo vincere e questa è la cosa più importante. Pensiamo solo alle nostre prestazioni”.

Sulle sue condizioni fisiche: “Sto bene, siamo in un periodo in cui possiamo vincere dei trofei. Ho ripreso il ritmo e guardiamo sempre avanti”.