INTER U23-ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-1

Marcatore: Cariolato (62')

22.25 - Finisce qui: l'Arzignano sbanca l'U-Power Stadium e batte l'Inter U23 0-1.

90'+2 - Succede di tutto in area di rigore dell'Arzignano. Berenbruch raccoglie una sponda di La Gumina e calcia: respinge Manfrin. Manfrin respinge sulla destra e Cinquegrano rimette per La Gumina, che calcia di prima: traversa. Poi l'azione prosegue e l'Inter non riesce a trovare la porta. FVS chiamato senza successo da Vecchi per un possibile tocco di mano.

90'+1 - Cinque di recupero.

90' - Cariolato ferma Zouin con le cattive: ammonito. Nulla di fatto sulla seguente punizione.

87' - Mischia confusissima in area di rigore dell'Arzignano. Alla fine il colpo di testa di Stante viene bloccato da Manfrin.

85' - Kaczmarski fa spazio a Zanchetta. Ultimo cambio nerazzurro.

84' - Bella punizione di La Gumina, sul palo del portiere: deviazione che manda largo il suo tiro.

82' - Esce Nanni per Perini. Ultimo cambio per gli ospiti.

76' - La Gumina entra per David, Inter con tre attaccanti puri in campo. Berenbruch si sposta sulla fascia.

74' - Crossa David e Stante prova a girare di testa in tuffo: palla a lato, non era facile.

72' - Berenbruch arriva per primo sulla seconda palla al limite dell'area e tenta il sinistro di prima intenzione: collo esterno che gira addirittura in rimessa laterale.

70' - Entra Moretti per Bianchi, vittima di un problema fisico.

69' - Inter pericolosa con Zuberek. Cross di Cinquegrano e il polacco incorna: la palla esce di poco.

65' - Triplo cambio per Vecchi: Berenbruch, Bovo e Zouin sostituiscono Topalovic, Fiordilino e Cocchi. Soluzione offensiva quindi per l'Inter U23, con un ala come Zouin adattata a quinto a tutta fascia.

64' - Ammonito David. Fallo duro sulla trequarti avversaria.

IL GOL - Bernardi crossa dalla sinistra: Stante non riesce a intervenire, Cocchi si fa bruciare da Cariolato e l'esterno destro ospite ha vita facile. Palla in rete e 0-1 per gli ospiti.

62' - GOL DELL'ARZIGNANO. Cariolato la sblocca, 0-1.

60' - Lanzi prende il posto di Mattioli per l'Arzignano.

60' - Cocchi crossa dopo una bella manovra corale: Kaczmarski raccoglie sul secondo palo e prova il destro. Tiro altissimo.

58' - L'arbitro non cambia idea, giustamente.

57' - FVS per Vecchi per un contatto tra Zuberek e Boffelli in area dell'Arzignano: il giocatore ospite colpisce prima la palla.

56' - Ammonito Bernardi: entrata dura su Fiordilino, terzo giallo per gli ospiti.

53' - Crossa David per Cocchi: bella chiusura di Cariolato, che si rifugia in rimessa laterale.

51' - Barriera per David. Poi l'azione prosegue e Kaczmarski prova il destro: palla a lato.

49' - Bella combinazione tra Spinaccé e Topalovic: messo giù lo sloveno da Milillo, punizione interessante dal limite.

48' - Spinaccé prova ad accendersi: mancino che finisce sul fondo.

21.34 - Si riparte con il secondo tempo tra Inter e Arzignano!

21.33 - Squadre in campo per la ripresa.

Primo tempo equilibrato a Monza tra Inter U23 e Arzignano. Dopo un avvio in cui l'Inter aveva fatto meglio, l'Arzignano è riuscito a trovare le giuste contromisure. Per l'Inter al 10' aveva segnato Spinaccé, colto però in offside. Al 34' la miglior occasione della gara per gli ospiti, con il salvataggio sulla linea di Stante su Lakti, che aveva battuto Melgrati in uscita con un tocco morbido. Poi, nel finale, ancora qualche buona manvora nerazzurra, non trasformata in occasione da gol.

21.17 - Fischia due volte Kovacevic: 0-0 a metà gara.

45' - Due di recupero.

43' - Ammonito Boccia: fallo tattico su Topalovic in ripartenza.

43' - Cariolato mette il cross per Nanni, che gira al volo: Melgrati bravo a respingere.

39' - Mattioli sbaglia lo stop e stende Topalovic sullo slancio: giallo.

36' - Ci prova due volte Topalovic da fuori, la prima al volo. Tiro respinto e sfera che torna allo sloveno. Deviata anche la seconda conclusione, sarà corner.

34' - Stante! Salvataggio che vale come un gol! Imbucata di Cariolato per Lakti, che attacca la profondità e arriva prima di tutti. Tocco sotto a scavalcare e battere Melgrati in uscita: Stante sulla linea in scivolata leva la palla dalla porta. Grande recupero.

29' - Schema su corner dell'Arzignano che si conclude con il tiro-cross a rientrare di Bernardi. La palla era indirizzata verso la porta, Melgrati recupera e respinge in tuffo.

26' - Ci prova David da lontano dopo essere rientrato sul suo sinistro: Manfrin, in controllo, lascia sfilare. Tiro che si infrange sul fondo.

23' - Combinazione tutta al volo dell'Arzignano, alla fine conclude Nanni dopo la sponda di petto di Lakti. Stante si fa trovare pronto e respinge la conclusione, che sembrava ben indirizzata.

21' - Ci prova Bernardi da posizione defilata: presa facile per Melgrati.

13' - Coast to coast di Spinaccé chiuso con un tiro non particolarmente incisivo: blocca a terra Manfrin.

10' - Aveva segnato Spinaccé su tiro-cross di Kaczmarski: l'arbitro fischia fuorigioco. Sembra corretta la decisione arbitrale ma scatta la revisione automatica all'FVS. Decisione confermata.

9' - Si fa vedere anche Zuberek: diagonale troppo largo e palla a lato, ma l'Inter aveva imbastito una buona ripartenza.

7' - Avvio molto tattico: Lakti prova il primo tiro dalla distanza su corner respinto. Palla altissima.

20.30 - Fischia Kovacevic: è iniziata Inter U23-Arzignano Valchiampo.

20.28 - Squadre in campo a Monza: Inter in nerazzurro, Arzignano in gialloazzurro.

Partita fondamentale per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, che ospita l'Arzignano Valchiampo nella gara valida per la 36a giornata del girone A di Serie C. Una vittoria avvicinerebbe sensibilmente i playoff, con il gap che salirebbe a 4 punti sull'AlbinoLeffe con solo due giornate rimanenti. All'andata finì 1-1. Reduce dal recupero infrasettimanale contro il Trento, vinto per 2-1, la seconda squadra nerazzurra dovrà fare i conti con diverse assenze. Non saranno della gara Kamaté, ancora ai box, e Amerighi, squalificato. Recuperati solo per la panchina Prestia e La Gumina. In attacco partono Spinaccé e Zuberek: ecco le scelte di mister Vecchi e mister Di Donato per la gara di stasera, in programma alle 20.30 all'U-Power Stadium.



INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou; David (dal 76' La Gumina), Kaczmarski (dall'85' Zanchetta), Fiordilino (dal 65' Bovo), Topalovic (dal 65' Berenbruch), Cocchi (dal 65' Zouin); Spinaccé, Zuberek.

A disposizione: Raimondi, Galliera, Venturini, Prestia, Bovio, Jakirovic.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammonito: David (64')

ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-4-1-2): Manfrin; Boccia, Milillo, Boffelli; Cariolato, Lakti, Bianchi (dal 70' Moretti), Bernardi; Castegnaro; Mattioli (dal 60' Lanzi), Nanni (dall'82' Perini)

A disposizione: Bertini, Lotto, Cotoarba, Spiaggiari, Jamali, Nwachukwu.

Allenatore: Daniele Di Donato.

Ammoniti: Mattioli (39'), Boccia (43'), Bernardi (56'), Cariolato (90')

Arbitro: Kovacevic (sez. di Arco Riva)

Assistenti: Peloso-Galasso.

Quarto ufficiale: Tona Mbei

Operatore FVS: Morea.

