Marcus Thuram, mattatore della partita del Sinigaglia con la sua doppietta, arriva ai microfoni di DAZN per commentare questa vittoria che può valere tantissimo per la corsa Scudetto dell’Inter.

Il tuo gol ha ricordato quello di Calhanoglu con la Roma, è servito per andare all’intervallo con un altro spirito.

“Sì, è stata una grande emozione segnare prima dell’intervallo. Ci ha dato la carica per il secondo tempo”.

Quanto è stato importante andare in Nazionale?

“Mi ha fatto bene tornare e segnare con la Nazionale, ho potuto cambiare aria sono tornato con più fiducia rispetto a quando sono partito. Meglio per l’Inter”.

Questa è stata la vittoria del gruppo, reagire a partite così è un valore enorme.

“Sì, saper soffrire e reagire di squadra è importante. Vittoria importante a qualche giornata dalla fine”.

Si è chiusa la lotta Scudetto?

“Finché non è matematico, non si può dire”.

Come hai festeggiato i gol di Dumfries?

“Non ricordo, di sicuro ero contentissimo”.

Hai segnato dieci gol in campionato?

“Ci sono arrivato? Bene, di solito ci metto meno tempo ma l’importante è che vinca l’Inter”.