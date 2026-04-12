Denzel Dumfries arriva in postazione DAZN prima dell’inizio della gara contro il Como per la presentazione di questo match che per i nerazzurri vale tantissimo per la volata Scudetto. Queste le sue parole.

Dopo il pari del Napoli è un match-point?

“Non direi, abbiamo visto gli altri risultati ma non cambia niente per noi. Siamo concentrati su questa partita, dobbiamo vincere”.

Sei pronto anche per prenderti un po’ della leadership di Lautaro?

“Sì, abbiamo tanti giocatori leader in questo gruppo: Acerbi, Barella… Dobbiamo dimostrarlo stasera”.

Che Como ti aspetti stasera?

“Loro hanno una squadra con tanti giocatori tecnici, ci aspettiamo un match aperto perché hanno qualità e vanno rispettati. Però abbiamo una squadra forte, siamo pronti”.