L'Inter scenderà in campo al Sinigaglia per sfidare il Como, nella gara che chiuderà la domenica del 32esimo turno di Serie A, indossando la seconda maglia, completamente bianca con motivi e dettagli in diverse tonalità di blu. Ecco le foto pubblicate sul profilo X del club, tra le quali si nota anche la 10 di Lautaro Martinez, infortunato ma presente in panchina per dare supporto morale ai compagni. 

Sezione: Focus / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 19:36
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.