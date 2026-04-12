Dopo Parma-Napoli 1-1, Carlos Cuesta, tecnico dei ducali, blocca sul nascere le polemiche arbitrali che si sono lette sul Web nelle ultime ore in merito al presunto fallo di mano da rigore di Alessandro Buongiorno: "In panchina avevo avuto il dubbio, un dubbio che è stato risolto dal nostro addetto agli arbitri che ha detto che non era rigore da regolamento. Niente da dire", le sue parole a Sportmediaset.