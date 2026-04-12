Dopo Parma-Napoli 1-1, Carlos Cuesta, tecnico dei ducali, blocca sul nascere le polemiche arbitrali che si sono lette sul Web nelle ultime ore in merito al presunto fallo di mano da rigore di Alessandro Buongiorno: "In panchina avevo avuto il dubbio, un dubbio che è stato risolto dal nostro addetto agli arbitri che ha detto che non era rigore da regolamento. Niente da dire", le sue parole a Sportmediaset

Sezione: News / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 20:33
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.