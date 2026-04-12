Il gol contro la Roma ha rivitalizzato non solo Marcus Thuram, ma anche Nicolò Barella che dopo la rete inflitta ai giallorossi, contro i quali ha imbastito un'ottima prestazione, ha replicato anche al Sinigaglia quantomeno in fatto di prestazione, pur non riuscendo a togliersi lo sfizio della rete. A segnare ci hanno pensato i compagni Thuram e Dumfries, e non senza l'apporto di Nicolino Barella che al Tikus ha servito due assist su due. Al momento del cambio, arrivato al 78esimo, il centrocampista sardo ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Inondato di fischi al momento della sua uscita dal campo, l'ex Cagliari se la prende comoda nell'uscire e risponde a gesti ai tifosi del Como, ai quali mostra il quattro, come i gol segnati dall'Inter, che zittisce il Sinigaglia. Ad infiammarsi non sono solo gli animi di Barella, ma anche quelli di Aleksandar Kolarov che quasi esce dal campo per rispondere ad alcuni supporters della squadra di casa, non esattamente il miglior esempio di fair play fino a questo momento.