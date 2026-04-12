Dieci punti in 6 partite. All'Inter basta raggiungere questo bottino per poter festeggiare la vittoria dello Scudetto a braccetto con la matematica. Nel turno di campionato più insidioso, in cui tutta Napoli e simpatizzanti speravano di rosicchiare altri metri alla fuga nerazzurra, la capolista riesce addirittura ad allungare allungando pesantemente le mani sul tricolore. E lo fa dopo una partita intensamente indescrivibile sul lago di Como, al Senigaglia, contro un gruppo di ragazzacci lanciatissimi verso il sogno europeo e padroni di casa e del gioco per tutto il primo tempo. Al punto che in pochi avrebbero scommesso sul 3-4 conclusivo.
Cristian Chivu non ha motivo di mischiare le carte, ha il suo undici e l'unica novità rispetto alla domenica di Pasqua è Pio Esposito al posto del recidivo Lautaro Martinez. Cesc Fabregas propone una difesa a tre e affida l'attacco al trio freschezza e fantasia Nico Paz, Martin Baturina e Assane Diao dietro Tasos Douvikas. Ritmi altissimi sin dall'inizio con i padroni di casa che aggrediscono alti e gli ospiti che cercano la profondità con Marcus Thuram. La partita è gradevole, altro che lo spettacolo indecoroso della semifinale di Coppa Italia, dove Alessandro Bastoni è stato accompagnato da parecchi fischi, gli stessi che non lo abbandonano al suo ritorno sul lago. Ma con meno intensità. Il leit motiv è evidente: il Como pressa alto e non concede linee di passaggio in uscita all'Inter che non riesce mai a trovare le punte in modo pulito. Per contro, i lariani appena recuprano il pallone rovesciano subito l'azione e provano ad attaccare in sovrannumero. Bisogna attendere però mezz'ora per assistere alla prima palla gol, ed è per i ragazzi di Fabregas che per due volte calciano verso la porta di Yann Sommer da posizione ravvicinata, trovando in entrambi i casi la respinta di un Denzel Dumfries salvifico. Un'avvisaglia che non viene recepita dai nerazzurri, colpiti dal tap-in di Alex Valle al 36' dopo un salvataggio di Sommer su Paz. Vantaggio meritato per l'atteggiamento e messo a repentaglio pochi minuti dopo da una carambola innescata da Dumfries di testa. Il tramonto del primo tempo è per cuori forti: Nico Paz s'invola in contropiede su lancio millimetrico di Jean Butez e mette il pallone nell'angolino lontano. A un passo dal baratro, i nerazzurri reagiscono con Marcus Thuram, che con una zampata avvalora il cross da destra di Nicolò Barella. Una rete che restituisce dignità a una prestazione deludente da parte della capolista.
L'intervallo non spegne la vena di Thuram, che sfrutta uno stop infelice di Marc-Oliver Kempf e scavalca con un pallonetto Butez firmando un totalmente inatteso 2-2 che rimette almeno il risultato nei binari corretti. Non il trend, che vede sempre il Como più propositivo e vicino subito alla terza rete con un colpo di testa di Jacobo Ramon, tra le braccia di Sommer. Anche per questo Chivu mette pesantemente mano alla squadra togliendo Federico Dimarco, Piotr Zielinski e Pio Esposito, tutti al di sotto della sufficienza, regalando oltre un'ora in campo a Petar Sucic, Luis Henrique e Ange Bonny. Non si sa come, ma il reimpasto sortisce subito l'effetto sperato: punizione di Hakan Calhanoglu e colpo di testa vincente di Dumfries, ben appostato sul secondo palo: 2-3. Il sospetto che sarebbe stata una bella partita c'era, ma così... Fabregas replica con un cambio tattico: dentro Ivan Smolcic, fuori Ignace van der Brempt e i padroni di casa sfiorano il pari con una sassata di Paz a cui si oppone Sommer con i pugni, innescando poi una paurosa carambola sulla linea di porta che non procura danni. Uno spauracchio l'argentino, ma mai quanto l'improbabile Dumfries che su sponda di Manuel Akanji la piazza con il sinistro per il 2-4. L'ultimo cambio è Henrikh Mkhitaryan per Barella, che travolto dai fischi mostra sorridente il numero quattro al pubblico di casa. Mentre l'Inter sembra in controllo, arriva la 'giocata di Davide Massa che inventa un fallo di Bonny su Paz e, su indicazione del VAR, assegna rigore perché avviene sulla linea dell'area: Lucas Da Cunha non sbaglia dal dischetto e ridà fiato alle speranze del Como. E non a caso pochi secondi dopo Ramon in scivolata scheggia la traversa da pochi passi, rendendo più drammatico il finale di gara. Finale, quello vero, che arriva dopo 5 interminabili minuti di gioco che rendono ancora più godereccia una vittoria enorme per i nerazzurri.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 00:07 Valle in conferenza: "Tristi per la sconfitta. Dopo il 2-0 dovevamo chiudere la partita, ma l'Inter è stata più forte"
- 00:00 Lo scudetto più bello. Anzi, la qualificazione in Champions più bella
- 23:50 Como-Inter, la moviola: ritmi alti e fiera di gialli nel secondo tempo. Massa sbaglia sul rigore assegnato ai lariani
- 23:49 Chivu in conferenza: "Questo gruppo merita tutto quello che ha fatto. Intervallo? Ci siamo detti tante cose"
- 23:45 Inter U23-Arzignano Valchiampo, le pagelle: giornata no per Cocchi, Zouin entra bene
- 23:44 Como, Fabregas a Sky: "Inter troppo forte sulle palle inattive. Il campo ha parlato per noi, buona prestazione"
- 23:42 Chivu a ITV: "Importante il gol prima dell'Intervallo. Abbiamo due chance per chiudere bene la stagione"
- 23:42 Fabregas in conferenza: "L'Inter non aveva mai subito così tanto, ma è più forte di noi. Oggi ha vinto lo scudetto"
- 23:38 Dumfries a Sky: "Oggi vittoria molto importante, per me è stata una stagione difficile"
- 23:32 Chivu: "Scudetto? Dico che siamo vicini alla UCL come i miei colleghi. Oggi allenamento sulle palle inattive"
- 23:25 Como, Fabregas a DAZN: "Non farò l'errore di parlare di risultatismo e giochismo, ha parlato il campo"
- 23:21 Thuram a ITV: "Ecco perché ho esultato così. Una tripletta? Darò il massimo per la squadra"
- 23:15 Barella a DAZN: "Non è finito niente, questa squadra è forte e ha fame di vittorie. Scudetto, aspettiamo un po'"
- 23:15 Carlos Augusto in conferenza: "Il gruppo è compatto. Rinnovo? Ne stiamo parlando, ma ora voglio vincere trofei"
- 23:12 Dumfries Player of the Match di Como-Inter: "Scudetto? Aspettiamo. Oggi bella vittoria ma ogni gara conta"
- 23:10 Vecchi in conferenza: "Potevamo raccogliere almeno un punto, puniti per un'ingenuità"
- 23:09 Carlos Augusto a ITV: "Volevamo la vittoria e si è visto. Ora prendiamoci anche la finale di Coppa Italia"
- 23:07 Thuram a DAZN: "Dieci gol? Finalmente, di solito ci metto meno. Per dire Scudetto serve la matematica"
- 22:52 Como-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:48 Como-Inter, Full Time - Thuram ricuce, Dumfries ricama: sul lago la capolista passa con un letterario 4-3
- 22:47 Doppia coppia per lo Scudetto: Thuram e Dumfries ribaltano un ottimo Como, l'Inter vince 4-3 e saluta la compagnia
- 22:42 Como-Inter, le pagelle - Thuram e Dumfries, le giocate che battono il gioco. Barella si conferma ispirato
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di COMO-INTER: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:35 Il Sinigaglia provoca, Barella si toglie un sassolino dalle scarpe all'uscita dal campo. Kolarov a muso duro
- 22:31 Pesante passo falso in ottica playoff per l'Inter U23: l'Arzignano Valchiampo passa a Monza 0-1
- 21:51 Como, Diao dopo l'intervallo: "Dobbiamo rifare quello che abbiamo fatto nel primo tempo per vincere"
- 20:33 Parma, Cuesta blocca sul nascere le polemiche: "Mano di Buongiorno? Non era rigore"
- 20:25 Como, numeri da big: due mesi fa l'ultima sconfitta. E Butez non prende gol da 263 minuti
- 20:18 Como, Fabregas: "L'Inter domina il 95% delle partite, dovremo avere una personalità devastante con la palla"
- 20:06 Chivu: "Oggi tutti devono tirare fuori qualcosa dal punto di vista della leadership, come fatto con la Roma"
- 20:04 Gol dalla distanza, Como e Inter hanno un punto in comune: i numeri delle due squadre
- 19:55 Dumfries a ITV: "Abbiamo visto il risultato del Napoli, ma pensiamo solo a noi"
- 19:52 Dumfries a DAZN: "Match-point? Pensiamo prima a vincere stasera. Siamo un gruppo con tanti leader"
- 19:50 Como-Inter, occhio al cronometro: le due squadre eccellono per gol nel primo quarto d'ora. E all'andata Lautaro colpì all'11'
- 19:48 Como, Alex Valle: "Siamo cresciuti tanto dopo il 4-0 dell'andata. Inter avversario difficile, Dumfries..."
- 19:36 FOTO - Como-Inter, maglie pronte nello spogliatoio: ospiti in bianco, c'è anche la 10 di Lautaro
- 19:24 Sky - Como-Inter, Chivu ha scelto: Pio Esposito con Thuram in attacco. Le ultime di formazione dal Sinigaglia
- 19:08 Nuovo San Siro, gli ambientalisti si radunano per chiedere chiarezza. Fedrighini: "Basta svendere Milano"
- 18:54 Gravina ed Euro2032: "Lo rivendico come un successo. Mi batterò perché si concretizzi questa opportunità"
- 18:40 Napoli, McTominay non si arrende: "Scudetto, non è ancora finita. Le mie parole dopo l'Inter? Erano vere"
- 18:25 Napoli, Conte in conferenza: "Il sogno continua, ma sappiamo che non dipende da noi"
- 18:10 Come finisce Como-Inter? Trevisani e Callegari concordano sul risultato, non sui marcatori
- 17:55 Qui Cagliari - Rossoblu subito al lavoro per il match con l'Inter. Personalizzato per Pavoletti
- 17:40 I club della Sicilia a sostegno della gente di Niscemi. Con la partecipazione di Julio Cruz
- 17:25 Napoli, Conte: "Il sogno Scudetto è ardito, ma non si è spento. Mancano 6 partite e l'Inter deve giocare"
- 17:10 Milan, Allegri: "Se c'è stato qualche pensiero Scudetto, ora si alzano le antenne per la Champions"
- 16:55 Il Parma chiude la porta al Napoli e fa un bell'assist all'Inter: partenopei fermati sull'1-1 e ora a -6
- 16:40 A furia di ridere di Silvestro ci si dimentica di Tweety. L'avviso dei gol di Atta a San Siro
- 16:25 Pavard-Marsiglia ai saluti, ma per l'Inter spuntano nuove soluzioni dalla Turchia alla Premier: le novità
- 16:10 Galliani si sfila dalla corsa alla presidenza FIGC: "Malagò è il nome più adatto"
- 15:55 Colpo proibito ai danni di un avversario, mano dura su Palacios: due giornate di squalifica
- 15:40 Como-Inter, a Lazzago parcheggio riservato ai tifosi ospiti: le indicazioni per arrivare al Sinigaglia
- 15:25 Ismael Koné pronto per una big? Grosso: "Sta migliorando in quello che è il suo tallone d'Achille"
- 15:10 Roma, Gasperini per restare vuole la conferma di Pellegrini. Ma c'è uno scoglio importante
- 14:55 Napoli, De Bruyne: "Noi dobbiamo pensare a vincerle tutte. Sperando che l'Inter sbagli"
- 14:40 Napoli, Conte: "Siamo secondi, inevitabile guardare chi sta davanti. Anche se col Parma..."
- 14:25 Il Genoa torna a sorridere: Sassuolo superato 2-1, Malinovskyi ed Ekuban timbrano il successo rossoblu
- 14:10 Il Torino pensa al ritorno di Darmian. Il difensore non rinnoverà con l'Inter, dai granata prima proposta verbale
- 13:55 Viviano: "L'assenza di Lautaro un problema. L'Inter ha ottimi attaccanti, ma lui dà qualcosa in più"
- 13:40 Sfida tra ex tecnici nerazzurri in Champions asiatica. Inzaghi ritrova Mancini: "Posso parlarne solo bene"
- 13:20 Qui Como - Fabregas convoca 25 giocatori per la gara con l'Inter: Ramon entra in lista
- 13:00 Presidente FIGC, Cairo sta con Marotta: "Conosco e stimo Malagò, potrebbe essere una persona su cui puntare"
- 12:40 L'Udinese sbanca ancora San Siro, Runjaic: "Buona gara contro il Milan, come successo ad agosto con l'Inter"
- 12:20 FIGC, idee Maldini e Albertini. Ulivieri conferma: "Un ex calciatore alla presidenza Federcalcio? Se ne è parlato"
- 12:00 Atalanta, Palladino evita le domande sugli arbitri e fissa gli obiettivi: "Coppa Italia fondamentale"
- 11:40 Qui Como - Fabregas con il dubbio Ramon e il rebus attacco: possibile rinuncia al nove di ruolo
- 11:20 Presidente FIGC, Marotta raccoglie firme pro Malagò: tre club indispettiti, il Milan si muove e sonda Galliani
- 11:00 Como-Inter, Chivu si affida a Calhanoglu, Barella e Thuram. Si rivede Esposito
- 10:45 Gravina, frecciata a Esposito e non solo: "Ho tirato un rigore alto e uno sulla traversa. Mi dovevo allenare di più..."
- 10:30 H. Müller: "C'è da vedere se la Roma ha sbloccato l'Inter. Il Como mi diverte ed è fiero"