Grande protagonista del match del Sinigaglia con i due gol che hanno allargato la forbice del risultato, Denzel Dumfries è stato nominato Panini Player of the Match di Como-Inter. Arrivato scettro in mano ai microfoni di DAZN, l’esterno neerlandese commenta così quanto avvenuto questa sera.

Oggi hai risposto a Thuram che ti aveva preso in giro per il gol sbagliato con la Roma.
“Sì, sono sempre contento se posso aiutare la squadra con i gol. Ma la cosa importante era vincere, sono orgoglioso di quanto fatto oggi”.

I tifosi cantavano: ‘Vinceremo il tricolor’, si può dire?
“Aspettiamo, oggi bella vittoria ma ogni partita conta. Bisogna rimanere concentrati”.

Sezione: Focus / Data: Dom 12 aprile 2026 alle 23:12
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.