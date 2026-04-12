Grande protagonista del match del Sinigaglia con i due gol che hanno allargato la forbice del risultato, Denzel Dumfries è stato nominato Panini Player of the Match di Como-Inter. Arrivato scettro in mano ai microfoni di DAZN, l’esterno neerlandese commenta così quanto avvenuto questa sera.

Oggi hai risposto a Thuram che ti aveva preso in giro per il gol sbagliato con la Roma.

“Sì, sono sempre contento se posso aiutare la squadra con i gol. Ma la cosa importante era vincere, sono orgoglioso di quanto fatto oggi”.

I tifosi cantavano: ‘Vinceremo il tricolor’, si può dire?

“Aspettiamo, oggi bella vittoria ma ogni partita conta. Bisogna rimanere concentrati”.