Tutto confermato: sarà Francesco Pio Esposito a prendere il posto dell'infortunato Lautaro Martinez al fianco di Marcus Thuram nell'attacco dell'Inter che alle 20.45 sfiderà il Como. Queste le ultime di formazione che arrivano dal Sinigaglia raccontate da Sky Sport, in attesa dell'ufficialità attesa tra una quarantina di minuti.

Per il resto, nessuna sorpresa: Cristian Chivu conferma in blocco gli altri interpreti che hanno schiantato la Roma sette giorni fa. Fiducia, quindi, a Francesco Acerbi che guiderà la linea difensiva a tre davanti a Yann Sommer completata da Alessandro Bastoni e Manuel Akanji. Le chiavi del centrocampo saranno ancora tra le mani di Hakan Calhanoglu, con Piotr Zielinski e Nicolò Barella che si posizioneranno ai suoi lati; Denzel Dumfries e Federico Dimarco agiranno da quinti.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.