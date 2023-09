Soddisfazione doppia per l'ex milanista Samuel Castillejo, che ieri sera è stato protagonista entrando nel finale del successo in rimonta del Sassuolo ai danni dell'Inter. "Bello tornare a vincere a San Siro, +3", ha scritto lo spagnolo sul suo profilo Instagram, con tanto di foto che lo ritrae mentre esulta in campo con le braccia alzate.