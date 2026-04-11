Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa odierna ha ripercorso il momento dei neroverdi: "Bisogna prepararsi nel modo giusto perché l'avversario (il Genoa) nelle ultime 6 ha perso in trasferta con Juve e Inter ma ha fatto grandissime partite e conosciamo le loro qualità. Conosciamo anche le nostre, quelle che ci hanno permesso di fare qualcosa di inaspettato ma anche di cadere, quindi dobbiamo cercare di crescere su questa strada".