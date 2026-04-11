Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa odierna ha ripercorso il momento dei neroverdi: "Bisogna prepararsi nel modo giusto perché l'avversario (il Genoa) nelle ultime 6 ha perso in trasferta con Juve e Inter ma ha fatto grandissime partite e conosciamo le loro qualità. Conosciamo anche le nostre, quelle che ci hanno permesso di fare qualcosa di inaspettato ma anche di cadere, quindi dobbiamo cercare di crescere su questa strada".
Sezione: Il resto della A / Data: Sab 11 aprile 2026 alle 16:45
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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