Tocca al Parma provare a mettere i bastoni tra le ruote al Napoli, impegnato nel tentativo di avvicinare l'Inter in vetta alla classifica del campionato. Pur costretto a fare a meno del proprio attaccante Mateo Pellegrino, il tecnico Carlos Cuesta promette in conferenza stampa che i ducali cercheranno di dare continuità alla bella prova dell'Olimpico contro la Lazio: "Sono convinto che scenderanno in campo undici giocatori, con la volontà di fare tutto per battere un avversario forte e qualitativo. Ma sappiamo che noi portiamo una settimana di buon lavoro, siamo riusciti a reagire alle difficoltà dopo le sconfitte di Torino e con la Cremonese, facendo un'ottima prestazione con la Lazio. Non avevo dubbi sulla reazione dei ragazzi. Adesso dobbiamo creare continuità che ci possa permettere di essere sempre competitivi".

Si può fermare il Napoli due volte con la stessa strategia?

"Si può anche battere! Noi cerchiamo di vincere ogni partita. Vogliamo fare una prestazione con consapevolezza, coraggio e personalità, andando a fare il massimo possibile. Poi non sai mai cosa ti porta al calcio, il risultato dipende da episodi particolari. Noi dobbiamo essere bravi a leggere la partita e indirizzarla dalla nostra parte".