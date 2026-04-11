Roberto De Zerbi, nuovo allenatore del Tottenham, ha tenuto la sua prima conferenza stampa londinese alla vigilia della gara di campionato contro il Sunderland, prima tappa di una corsa per evitare una retrocessione che avrebbe del clamoroso per gli Spurs. Partita nella quale non potrà contare su Guglielmo Vicario, ancora fermo ai box: "Non è ancora pronto. Spero che possa tornare la prossima settimana, ma non lo so ancora".

Proprio Vicario è uno dei giocatori dati con le valigie sulla porta in casa Tottenham, con l'Inter che da tempo è sulle sue tracce. De Zerbi tocca anche il tema mercato legandolo alle eventuali partenze in caso di discesa nell'inferno della Championship: "Certamente non voglio giocatori che non vogliano restare. Il mio contratto è di cinque anni. Voglio esprimere la mia opinione sul mercato perché sono un allenatore, ma voglio che i giocatori siano felici di lavorare in questo club".