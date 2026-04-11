Nel corso dell’ultimo appuntamento con il Salotto di FcInterNews si è discusso inevitabilmente dell’infortunio di Lautaro Martínez, arrivato a soli due giorni dalla delicata sfida contro il Como.

L’attaccante argentino, punto di riferimento imprescindibile come testimoniato in campo contro la Roma, rischia di lasciare un vuoto pesante proprio nella fase più decisiva della stagione. Durante la trasmissione, Filippo Tramontana con gli ospiti in studio ha analizzato le possibili conseguenze dell’assenza del Capitano, sottolineando come la sua leadership e il suo contributo offensivo siano difficilmente sostituibili.

Particolare attenzione è stata data anche alle soluzioni alternative a disposizione di Chivu in attacco e ai giocatori che contro la Roma hanno dato segnali di rinascita.

In vista delle ultime giornate di campionato, l’infortunio di Lautaro potrebbe rappresentare un fattore determinante nella corsa a Scudetto e Coppa Italia. Molto dipenderà dai tempi di recupero e dalla capacità della squadra di reagire.