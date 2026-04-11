L'inter andrà a Como senza Lautaro Martinez, e anche Fabio Caressa parla di un'assenza importante per i nerazzurri nel corso di 'Deejay Football Club'. Evidenziando come quella dell'argentino non sia stata l'unica assenza pesante di queste settimane: "È vero che l'Inter perde Lautaro, ma non era mancato solo lui: mancava gente come Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu. Poi il Toro è il calciatore che incide di più nel campionato italiano, non solo per il valore tecnico che esprime in campo o perché segna ma anche sul piano della leadership e credo sia uno dei pochissimi giocatori della Serie A che sarebbe titolare anche nelle big d'Europa. Poi è uno che, come ha detto Pio Esposito, gioca le partitelle per vincere. Il paragone con Harry Kane? Non so con chi ce l'avesse Paolo Di Canio...".