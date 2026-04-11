Alla gioia per la vittoria sul Pisa e alla tripletta di Donyell Malen fa da contraltare in casa Roma la notizia dello stop di Lorenzo Pellegrini, uscito per infortunio nel corso della gara di ieri contro i toscani. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra, che costringerà il centrocampista a rimanere ai box per ben quattro settimane.

Pellegrini salterà pertanto i match contro Atalanta e Bologna, la sfida con la Fiorentina ed è a forte rischio anche per la trasferta di Parma. Dovrebbe tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini per il derby contro la Lazio in programma alla penultima giornata di campioanto. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 11 aprile 2026 alle 16:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.