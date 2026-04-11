Alla gioia per la vittoria sul Pisa e alla tripletta di Donyell Malen fa da contraltare in casa Roma la notizia dello stop di Lorenzo Pellegrini, uscito per infortunio nel corso della gara di ieri contro i toscani. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra, che costringerà il centrocampista a rimanere ai box per ben quattro settimane.

Pellegrini salterà pertanto i match contro Atalanta e Bologna, la sfida con la Fiorentina ed è a forte rischio anche per la trasferta di Parma. Dovrebbe tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini per il derby contro la Lazio in programma alla penultima giornata di campioanto.