"Una vittoria d'oro". Così Xavi Hernández ha definito l'1-0 striminzito imposto dal Barcellona al Celta Vigo nel match di Liga andato in scena ieri sera al Camp Nou. "E' importante vincere quando non stai bene, devi valorizzare il fatto di aver portato a casa tre punti sapendo soffrire e di essere rimasto leader della classifica - ha aggiunto il tecnico blaugrana -. Non siamo nel nostro momento migliore come prima della pausa e dobbiamo migliorare, tre settimane fa stavamo volando, ora no, ma è difficile per tutti vincere perché c'è grande equilibrio. Dobbiamo essere autocritici, bisognava fare il 2-0 nel primo tempo, perché i primi 45 minuti sono stati buoni. Abbiamo fatto bene il pressing alto, un gol in più avrebbe cambiato tutto. Nella ripresa non abbiamo giocato allo stesso modo. Siamo partiti bene e abbiamo finito la partita male".