Obiettivo ben chiaro e carica a mille per Pedri, giovane centrocampista e già leader del Barcellona che domani ospiterà l'Inter. Intervenuto in conferenza al fianco di Xavi, il classe 2002 ha parlato dell'atteso impegno: "C'è tanta voglia, per noi è una finale - riporta Tuttomercatoweb.com -, una partita importantissima e vogliamo che le cose vadano bene per poter passare il girone".

Nelle ultime due partite avete vinto, ma a fatica. Come mai?

"È vero, gli ultimi incontri non sono andati come avremmo voluto. Avremmo dovuto migliorare in tante cose, l'altro ieri per poco non hanno pareggiato. Però alla fine abbiamo vinto e continuiamo a farlo, se vinci migliorerai anche nel gioco".

Sei diventato un giocatore di riferimento, come affronti l'avvicinamento a una gara così pesante?

"Come una finale, è una partita importantissima per noi. Ci giocheremo il tutto per tutto, sarà difficile perché l'Inter sa contrattaccare, è una squadra forte fisicamente. Ma sono tranquillo, abbiamo una squadra di qualità".

Cosa vi chiede Xavi per creare più pericoli contro squadre che si chiudono?

"Contro questo tipo di squadre il mister ci chiede di muovere la palla rapidamente da un lato all'altro del campo. Dobbiamo lavorare su questo, ci può aprire spazi e ci può essere utile in una partita come domani".