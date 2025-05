Dopo la vittoria in rimonta del Barcellona in casa del Valladolid, il tecnico blaugrana Hansi Flick ha commentato l'infortunio di Gavi a fine partita, provando a rassicurare: "Penso che Gavi stia bene, non credo sia un infortunio almeno lo spero. A fine gara ha detto che sta bene, ma domani vedremo".

L'allenatore tedesco, dopo aver applaudito il ritorno di Marc-André Ter Stegen, ha annunciato che contro l'Inter non ci sarà lui in porta: "Szczesny giocherà titolare sia in Champions League contro l'Inter sia contro il real Madrid. Questo è il piano".