Terminata da qualche settimana la sua esperienza con la Federcalcio albanese, Fulvio Pea è tornato in Italia e le voci delle ultime ore danno per possibile un suo ritorno all'Inter, dove ha lavorato negli anni scorsi anche come head coach della Primavera, condividendo anche un'esperienza da tecnico della prima squadra con José Mourinho in un'amichevole a Piacenza. I rapporti con il club nerazzurro sono ottimi, al punto che Pea ha dato già una disponibilità di massima per qualunque ruolo gli venisse proposto. Da qui a dire che ci sia un accordo all'orizzonte, però, la strada è lunga: come appurato da FcInterNews.it, infatti, il primo obiettivo per il proprio settore giovanile per sopperire alla partenza di Massimo Tarantino è quello di Michele Sbravati, attuale numero uno del vivaio della Juventus.

Ci sono però da valutare due ostacoli: l'ingaggio da 160mila euro all'anno che percepisce in bianconero e... la volontà della moglie, che dice di stare molto bene a Torino. Se Sbravati riuscisse a trovare l'intesa per liberarsi dalla Juventus allora l'operazione si farà altrimenti l'Inter si dedicherà ad altre piste: i nomi delle possibili alternative sono quelli di Valentino Angeloni, già responsabile dello scouting del club nerazzurro anni addietro, e Mattia Notari, attualmente al Parma. Quella del ritorno di Pea nei quadri tecnici della cantera può essere una soluzione, ma siamo ancora a livello di sondaggi, pur considerando che il tecnico di Casalpusterlengo, come detto, tornerebbe subito ad Interello.