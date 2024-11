"È difficile giocare contro il Newcastle, abbiamo subito gol all'inizio e non siamo riusciti a recuperare. Ci abbiamo provato ma serviva fare più del nostro meglio per vincere qua" ha detto con rammarico e dispiacere Thomas Partey a Sky Sport dopo il ko esterno incassato questo pomeriggio. Una debacle che non dovrà distogliere i Gunners dall'obiettivo, come spiega lo stesso Partey che manda un monito alla squadra prima dell'Inter: "Dobbiamo imparare dai nostri errori e tornare presto alla vittoria".

"Quest'anno stiamo ancora cercando l'equilibrio, ci stiamo impegnando al massimo in allenamento, ma dobbiamo lavorare di più, trovare migliore equilibrio tra fase difensiva e offensiva ed essere più aggressivi. A volte lo siamo, mentre altre volte troviamo difficoltà. Dobbiamo trovare questo equilibrio e vogliamo essere migliori già nella prossima gara" ha concluso avvisando, indirettamente anche la squadra di Inzaghi, avversaria da affrontare mercoledì prossimo in Champions League.