INTER-COMO 2-0 (12' Esposito, 19' Thuram)

LIVE MATCH

51' - Fase un po' confusa del match, è Spence a tenere viva la manovra nerazzurra.

49' - Zielinski prova ad alleggerire la pressione comasca, prendendo anche fallo.

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19.09 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.08 - Ricci entra per Perrone, in campo anche Smolcic per Baturina.

19.07 - Le squadre tornano in campo per l'inizio della ripresa. Nel Como è pronto a entrare Ricci.

18.55 - Sono 77.593 gli spettatori presenti a San Siro, dei quali 1.545 nel settore ospiti.

HALFTIME REPORT - Il Como che arrivava a San Siro tra mille fanfare ha vissuto 45 minuti di pura apnea, imbrigliato dalla lucidità di manovra di un'Inter che non sbaglia nulla e che concede praticamente nulla agli avversari. Nel giro di sette minuti, la partita viene indirizzata dalle reti di Pio Esposito e Marcus Thuram, ma i nerazzurri creano altre occasioni interessanti con Josep Martinez che per un tempo rimane spettatore non pagante.

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45' + 1 - Finisce qui il primo tempo: l'Inter è avanti per 2-0 sul Como ed esce tra gli applausi convinti di San Siro.

45' + 1 - Un minuto di recupero. Cross di Carlos Augusto che Esposito riesce solo a toccare leggermentre su Sanchez.

44' - Brutto scontro tra Barella e Kempf, per Chiffi il fallo è del nerazzurro.

42' - Contropiede Inter che sfuma per un rimpallo fortuito su Barella.

40' - Thuram fa spellare le mani allo stadio con una veronica, poi Carlos Augusto impegna Sanchez che concede il primo corner.

38' - Barella ha qualcosa da ridire con Cecchi dopo un'azione del Como fermata per offside.

35' - Thuram arriva in area e mette un cross che però risulta impossibile per Dimarco, poi c'è fallo di Carlos Augusto.

32' - Douvikas lotta con Spence a ridosso della linea laterale, ma non riesce ad evitare che la rimessa vada all'Inter.

30' - Carlos Augusto a un soffio dal tris, ma l'azione viene fermata per fuorigioco.

29' - Svetta Carlos Augusto su una punizione di Calhanoglu, Sanchez para sicuro.

28' - Thuram ha da ridire su una rimessa laterale battuta da Valle in posizione non consona, Chiffi interviene.

26' - Inter che adesso sta facendo sfogare il possesso palla del Como.

23' - Como che ora prova a reagire, ma perde il filo di un'azione e regala rimessa all'Inter.

IL GOL DI THURAM: Lancio di Esposito per Dimarco che galoppa sulla sinistra, poi mette in mezzo per Spence che viene anticipato. Ma sul pallone vacante è lesto Thuram a calciare e bucare Sanchez per il 2-0.

19' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSS THUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMM!!!

16' - Thuram spizza di testa sul cross di Barella, la palla arriva fortuitamente su Dimarco che colto di sorpresa non calibra il tiro.

IL GOL DI ESPOSITO: Da un recupero di Dimarco, Zielinski lancia Spence che dialoga con Thuram e poi mette in mezz un pallone che Esposito da due passi deve solo spingere in porta.

12' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! PIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEEESPOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIITOOOOOOOOOO!!!

11' - Esposito calibra male il passaggio per Dimarco, palla che si perde sul fondo.

8' - Rischia il patatrac Ramon: un retropassaggio a Sanchez finisce con un rinvio che rimpalla su Calhanoglu e per poco non inganna la difesa biancoazzurra.

7' - Qualche scamaruccia tra Thuram e Milla in area lariana.

6' - Nico Paz recupera un pallone e innesca un contropiede per il Como, concluso dallo stesso argentino con un tiro che termina alto.

3' - Applausi per Carlos Augusto dopo una grande diagonale a togliere il pallone a Paz.

1' - Barella e Calhanoglu fermano Baturina, arriva a scoppio ritardato il fischio di Chiffi.

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18.04 - Spetta al Como il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.02 - Minuto di raccoglimento a San SIro in memoria di Jesus de Miguel

18.01 - Barella e Da Cunha davanti a Chiffi per il sorteggio.

17.59 - Inter e Como entrano in campo.

17.58 - Squadre nel tunnel che porta al campo.

17.47 - Inter e Como tornano negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.

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IL TABELLINO

INTER-COMO 2-0

MARCATORI: 12' Esposito, 19' Thuram

INTER: 1 J. Martinez; 25 Akanji, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 8 Sucic, 14 Bonny, 17 Diouf, 21 Jones, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 31 Bisseck, 46 Bovio, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu

COMO: 97 Sanchez; 27 Couto, 4 Ramon, 2 Kempf, 3 Valle; 5 Perrone (46' 21 Ricci), 6 Milla; 7 Da Cunha, 10 Paz, 20 Baturina (46' 28 Smolcic); 9 Douvikas.

In panchina: 1 Butez, 22 Vigorito, 8 Caqueret, 13 Dossena, 15 Lahdo, 16 Kaiki, 18 Goldaniga, 30 Liberali, 53 Kambwala, 54 Papaccioli, 55 De Paoli.

Allenatore: Cesc Fabregas

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Colarossi - Bahri. Quarto Ufficiale: Marcenaro VAR: Paterna. AVAR: Gariglio.

Note

Possesso palla: 44%-56%

Tiri in porta: 3-0

Tiri totali: 8-2

Corner: 1-0

Recupero: 1°T 1'.