Quella di questa sera tra Union Saint-Gilloise e Inter sarà una partita speciale per Thomas Meunier. Anche se il terzino della Nazionale belga non scenderà in campo: semplicemente, sarà la sua prima esperienza da commentatore tecnico per Pickx + Sports, l'emittente per la quale ha presentato l'ultima cerimonia del Pallone d'Oro. Meunier, che affiancherà il telecronista Marc Delire, racconta a La Derniere Heure il suo modo di affrontare questo nuovo ruolo: "Questa è un'esperienza e una scoperta, semplicemente; ed è anche l'opportunità per me di conoscere consulenti e analisti che hanno una carriera calcistica e che condividono la mia stessa passione. Mi diverto molto a farlo. E per me che mi piace provare tutto, ovviamente mi dà anche l'impressione di avere un'altra freccia al mio arco e che, in futuro, potrei eventualmente lavorare per un canale televisivo. Potrebbe essere un'opzione".

Anche se Meunier, oggi tesserato con il Lille, ha altre priorità per il presente. "Spero di giocare ancora a calcio per qualche anno. Il telecronista mi piace farlo ora perché è anche una novità. Rompe un po' la monotonia degli allenamenti. Ma non chiudo le porte a nulla e vedremo tra qualche anno".