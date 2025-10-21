Vittoria in extremis che arriva con una rimonta di cuore e grinta voluto e ottenuto dall'Inter U20 di Benito Carbone che da 1-0 ribalta il risultato vincendo per 1-2. Primo successo europeo stagionale per i ragazzi nerazzurri, col mister che a fine partita commenta così quanto ottenuto in casa dell'Union Saint-Gilloise ai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di FcInterNews.it: "È un successo che i ragazzi si sono meritati sul campo. La differenza credo la facciano sempre loro. Abbiamo fatto una grandissima partita fino all’ultimo, fino al 97esimo. Ci abbiamo creduto, non abbiamo mai mollato, siamo sempre stati ordinati facendo il nostro gioco sempre con palla a terra cercando la soluzione migliore per il gol. Quindi sono davvero contento per loro perché è un anno e mezzo che lavorano duramente e questa vittoria se la sono strameritata. Noi siamo un bel gruppo già da un bel po’ ma prima della partita avevo chiesto loro di diventare più squadra e hanno dimostrato di essere davvero una grande squadra. Dobbiamo continuare così e non mollare, già sabato ci aspetta la Cremonese e vogliamo fare bene anche in campionato perché non siamo in una posizione che meritiamo. Abbiamo perso dei punti per strada e questa vittoria ci dà morale e fiducia, complimenti ai ragazzi".
Sull’abbraccio collettivo a fine partita. È un segnale di compattezza?
"Assolutamente sì. Ma noi questo ce l’abbiamo da tanto, siamo gruppo che lavora con me già da un anno, a parte qualcuno che è venuto a darci una mano dall’U23 o dall’U18. Siamo una grande famiglia, qualsiasi giocatore cerchiamo di trascinarlo con le nostre idee e con il nostro modo di essere. Siamo stati bravi, anzi sono stati bravi e credo che nei novanta minuti meritassimo la vittoria. Sono strafelice per loro".
FcIN - Cambio determinante: Kukulis è entrato e subito gol e assist...
"Sì, poi lì cerchi di mettere gente che può riprendere la partita perché eravamo sotto di un gol. Siamo riusciti a farlo ma questo è anche merito loro perché chi è entrato ha dato quello che doveva dare e io mi preoccupo molto anche di questo. Oggi i cambi ci hanno dato veramente molto".
Giocare in questo stadio per i ragazzi è stato emozionante?
"È stato emozionante e ha dato orgoglio. Ma se vogliono vedere ancora stadi migliori di questo devono cercare di fare meglio e andare avanti. Se vogliono diventare giocatori di alto livello devono abituarsi a giocare in questi stadi".
FcIN - Chance di qualificazioni ancora vive dopo questa vittoria?
"Ma certo che sì. Abbiamo ancora tre partite, può ancora succedere di tutto, noi ci crediamo".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
