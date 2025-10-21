A Monza l'Inter U23 non va oltre l'1-1 contro il Renate. Dopo aver trovato il vantaggio in avvio di partita con Kamaté, i nerazzurri han giocato un ottimo primo tempo, almeno per quaranta minuti. Poi, anche a causa di diverse occasioni sprecate, il Renate ha trovato il gol del pari all'unico vero squillo della prima frazione. Cali è stato il più lesto di tutti e ha segnato da distanza ravvicinata. Nella ripresa la squadra di Vecchi ha sofferto il contraccolpo psicologico, almeno in avvio, con il Renate più propositivo. Poi, alla distanza, i ritmi si sono abbassati e nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere. Buon esordio stagionale per Berenbruch, entrato a trenta dalla fine circa e subito nel vivo del gioco.

IL TABELLINO

INTER U23-RENATE 1-1

Marcatori: Kamaté (5'), Cali (44')

Ammoniti: Cinquegrano (I), Riviera (R)

INTER (3-4-2-1): Melgrati; Prestia, Alexiou, Stante; David (dall'82' Cocchi), Fiordilino; Kaczmarski (dal 62' Lavelli), Cinquegrano (dall'82 Avitabile); Kamaté, Topalovic (dal 62' Berenbruch); La Gumina (dal 72' Agbonifo). A disposizione: Adomavicius, Raimondi, Mayé, Zarate, Mosconi. All. Stefano Vecchi

RENATE (3-4-2-1): Nobile; Auriletto, Riviera (dall'86 Giraldo Ruiz), Spedalieri; Ghezzi, Vassallo (dal 46' Esposito), Anelli (dal 67' Nene), Gardoni; Del Carro (dal 71' Bonetti), Cali; Spalluto (dal 46' Kolaj). A disposizione: Bartoccioni, Rossi, Karlsson, Ori, Ziu, Meloni, Mastromonaco. All. Luciano Foschi

Arbitro: Andrea Terribile (sez. di Bassano del Grappa)

Assistenti: Vincenzo D'Ambrosio (sez. di Collegno), Alberto Rinaldi (sez. di Pisa)

Quarto ufficiale: Alessandro Pizzi (sez. di Bergamo)

Operatore FVS: Gennantonio Martone (sez. di Monza)

RIVIVI IL LIVE

90'+4 - Fischia tre volte Terribile: a Monza Inter U23- Renate finisce 1-1.

90'+1 - Saranno quattro i minuti di recupero.

90' - Ultimo giro di lancette, l'Inter ci prova, pur evitando di correre rischi.

85' - Inter pericolosa in contropiede, Agbonifo può crossare ma Auriletto chiude. Intanto il Renate si affida a Ruiz al posto di Riviera.

81' - Tonnara in area di rigore nerazzurra, alla fine Cinquegrano si rifugia in rimessa laterale. Per lui è l'ultima giocata della partita, lo rileva Avitabile. Cocchi prende il posto di David.

80' - Inter che ora è in difficoltà dal punto di vista fisico, con il Renate che alza il baricentro.

75' - Fase di studio a Monza: le due squadre non vogliono scoprirsi per evitare di correre rischi.

72' - Cambia anche Vecchi: La Gumina fuori per Agbonifo.

71' - Fuori Del Carro, dentro Bonetti per Foschi.

67' - Cambia Foschi: fuori Anelli, dentro Nene.

66' - Riviera stende Cinquegrano: giallo anche per lui. La punizione di David però è altissima.

65' - Subito Berenbruch! Bel triangolo con Lavelli e destro verso la porta. Nobile si rifugia in angolo.

61' - Eccoli i cambi. Escono Topalovic, oggi poco partecipe, e Kaczmarski, dentro Berenbruch e Lavelli.

60' - Punizione pericolosa dal lato corto dell'area di rigore. Ammonito Cinquegrano, intanto è pronto Berenbruch. Nulla di fatto sul piazzato.

54' - Pericoloso ancora il Renate. Cross dalla trequarti di Auriletto che sfila, senza che nessuno riesca a spingerla in porta.

50' - Prende campo il Renate, che cerca di passare in vantaggio.

46' - Inizia la ripresa a Monza.

17.32 - Squadre in campo per l'inizio della ripresa. Si riparte dall'1-1 del primo tempo. Per il Renate entrano subito Esposito e Kolaj, fuori Vassallo e Spallutto.

Primo tempo positivo sul piano del gioco da parte dell'Inter U23, che però si fa raggiungere nel finale dal Renate. La squadra di Vecchi ha giocato meglio ad ampi tratti, nonostante l'immediato vantaggio con Kamaté. Lo stesso Kamaté, Fiordilino e Alexiou hanno sfiorato il 2-0. Nel finale il Renate ha alzato leggermente i giri del motore e ha trovato il gol del pareggio con Del Carro, complice la fase difensiva poco reattiva dei giocatori dell'Inter U23. Ora nella ripresa i padroni di casa dovranno ritrovare il vantaggio per portare a casa i tre punti.

46' - Fischia due volte Terribile: si ritorna negli spogliatoi sull'1-1.

IL GOL - Cross rasoterra dalla destra di Del Carro che attraversa tutta l'area di rigore, con Melgrati lento ad attaccare la palla. Sul secondo palo Del Carro chiude e spinge in porta il pallone del pareggio. Beffa per l'Inter U23.

44' - Gol del Renate. Tutto da rifare per la squadra di Vecchi, ha segnato Cali.

41' - Gran chiusura di Alexiou su un pericoloso cross del Renate. Poi sul calcio d'angolo Gardoni spara altissimo al volo da buona posizione.

39' - Topalovic ci prova dal limite: il suo destro è rimpallato.

36' - Grande iniziativa di Alexiou! Il greco svetta di testa su un rinvio e poi si butta all'attacco. Topalovic lo serve e lo mette in porta. Chiusura provvidenziale di Vassallo.

31' - Ancora in contropiede l'Inter! Kamaté porta palla forse un po' troppo ed è costretto a calciare, non trovando altre soluzioni. Il suo mancino va a pochi centimetri dal palo.

30' - Fiordilino da fuori sfiora la traversa! Il suo tiro a giro non va lontano dal bersaglio grosso.

29' - Bella combinazione tra David e Topalovic sull'out di sinistra. Il cross del rumeno è troppo debole e il Renate allontana.

25' - Si fa vedere il Renate. David perde una palla pericolosa nella sua metà-campo, Ghezzi si invola e arriva tutto solo al cross. Il traversone è sbagliato, blocca facile Melgrati.

23' - Calcia ancora da fuori Kamaté. Il suo tiro a giro è telefonato e centrale: blocca sicuro Nobile

19' - Vecchi si gioca l'FVS su una possibile trattenuta su La Gumina in area di rigore, in situazione di calcio d'angolo. Terribile non cambia idea, ancora corner per i nerazzurri.

16' - Ritmi in netto calo ora. L'Inter cerca di addormentare la sfida, il Renate sta attento a non scoprirsi.

11' - Nessuna reazione, per ora, del Renate, che fatica a mettersi in partita nonostante uno sterile possesso palla.

IL GOL - Come sempre l'Inter è brava a distendersi. Kamaté inizialmente spreca un contropiede potenzialmente interessante, poi, poco dopo, riceve di nuovo al limite dell'area e non ci pensa due volte. Il suo tiro beffa Nobile, complice una decisiva deviazione.

5' - GOOOOLLLLL DELL'INTER! HA SEGNATO KAMATE', 1-0!

4' - Buon avvio dell'Inter U23. Possesso palla insistito che però non porta al tiro in porta.

1' - Fischia Terribile: è iniziata Inter U23-Renate!

16.28 - Squadre in campo a Monza: pochi minuti al calcio d'inizio. Inter U23 in nerazzurro, ospiti in arancione.

L'Inter U23 di Stefano Vecchi torna a giocare in casa per il recupero della nona giornata di Serie C. I nerazzurri ospitano il Renate di Luciano Foschi. Le due squadre si trovano entrambe nella parte sinistra della classifica, con la seconda squadra dell'Inter che è quarta, a -3 da Union Brescia e Lecco, con 18 punti. A quota 12 il Renate, che ha vinto nel weekend contro la Dolomiti Bellunesi dopo un digiuno di cinque partite. Ecco le formazioni ufficiali della sfida, in programma alle 16.30 all'U-Power Stadium di Monza.