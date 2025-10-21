Le grandi d'Europa, tra le quali anche l'Inter stanno mostrando sempre più interesse per il giovane attaccante del Colonia Said El Mala e il club tedesco è pronto ad approfittare per realizzare una cessione storica. Secondo le ultime novità riportate dal quotidiano Bild, infatti, se inizialmente si pensava che una cifra intorno ai 30-40 milioni di euro sarebbe stata sufficiente per convincere i Geißböcke a cederlo la prossima estate, il crescente interesse sembra aver alzato le aspettative del club che potrebbe ora chiedere una somma di 50-60 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante la prossima estate, mentre un trasferimento a gennaio è di fatto escluso. El Mala ha un contratto fino al 2030 e il suo accordo non include una clausola rescissoria.