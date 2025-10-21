Match winner col guizzo al minuto 97 che è valso all'Inter Under 20 una vittoria incredibile in casa dell'Union Saint-Gilloise, con la quale i ragazzi di Benito Carbone hanno rilanciato le loro quotazioni in Youth League, Leonardo Bovio arriva a parlare ai cronisti presenti allo stadio Joseph Marien per raccontare le sue emozioni. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.it:
Che sensazioni hai provato al momento della rete? Pensavi proprio di metterla lì?
"No, dico la verità: volevo solo fare gol, ho messo tutta la cattiveria che avevo e volevo spaccare tutto. La squadra meritava questa vittoria, ho cercato di dare una mano in tutti i modi, difendendo e attaccando. Oggi è andata bene".
L'abbraccio collettivo a fine gara testimonia la compattezza di questo gruppo, cosa vi siete detti? Quali sono i propositi per il resto della stagione?
"Abbiamo sempre avuto difficoltà ma stiamo crescendo e diventando squadra. Questi sono momenti che aiutano a far diventare tutti squadra".
FcIN - Avete avuto il merito di crederci fino alla fine, avete messo sotto l'avversario e lo avete chiuso in area. Trovando questi gol forse insperati ma voluti fino all'ultimo.
"Sì. Uno dei punti di forza della squadra è quello di non mollare mai, crederci fino alla fine. Oggi ci hai visti".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
