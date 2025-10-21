L'Inter può contare su Ange-Yoan Bonny come primo cambio di razza in attacco, mentre al Napoli Lorenzo Lucca sta vivendo un periodo non brillantissimo. Errori di valutazione di mercato da parte dei campioni d'Italia? Mirko Valdifiori, ex giocatore dei partenopei, risponde così ai microfoni di 1 Station Radio per '1 Football Club': "Non credo che Lucca sia inferiore a Bonny. Nelle idee iniziali di Inter e Napoli, erano riserve, ma restano due giocatori molto affidabili e forti. Bonny sta vivendo un momento positivo, ha trovato subito gol e assist, e questo lo aiuta mentalmente. Lucca, invece, ha segnato ma ora sta attraversando un momento un po’ più difficile. Tuttavia, è un grande attaccante e sono sicuro che con un allenatore come Conte si toglierà delle soddisfazioni. Il Napoli produce tanto, arrivano molti palloni in area, e lui lì è molto forte: deve solo ritrovarsi".