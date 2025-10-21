L'analisi di Dario Canovi sulla Serie A 2025-26 è impietosa, dopo la giornata più avara di gol da quando il torneo è a 20 squadre: "Siamo un calcio da quinta fascia, inguardabile: non c’è stata una buona partita - ha detto il decano degli agenti a Tuttomercatoweb.com -. Il Milan gioca in contropiede, la Juve non ne parliamo. Sono abbastanza vecchio da aver visto il catenaccio nascere e crescere".

Parlando della lotta scudetto, Canovi allarga la lista delle pretendenti da due a tre: "Ero convinto che fosse una lotta tra Milan e Napoli, ma adesso ci devo mettere anche l’Inter. Chivu non è che abbia cambiato chissà cosa, mi sembra che la squadra giochi esattamente come con Inzaghi. Leggo sui giornali che è cambiato il gioco, la mentalità, ma vorrei capire in cosa. La formazione è più o meno la stessa, ogni tanto entra Bonny oppure Pio Esposito...",